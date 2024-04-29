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İsrail Batı Şeria'da baskınlara devam ediyor: 12 Filistinli daha gözaltına alındı

Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli daha gözaltına alınırken, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısı 8 bin 505'e ulaştı.

13:02 - 29/04/2024 Pazartesi
AA
Filistin
Filistin

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. 206 gündür devam eden saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken, 80 bine yakın Filistinli de yaralandı.


İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk, 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı.


Batı Şeria'da baskınlar devam ediyor


Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.



12 Filistinli gözaltına alındı


Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Tulkerim ve Eriha'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.


Gözaltına alınan Filistinli sayısı 8 bin 505'e ulaştı


İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 505'e yükseldiği kaydedildi.


İsrail askerlerinin, baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdiği, Filistinlileri darbettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu, evlerini tahrip ettiği ifade edildi.



Yahudi saldırılarında 491 kişi öldü


7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


Bölgede, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.



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