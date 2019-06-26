Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya İsrail Batı Şeriada Filistinlilere ait yapıları yıktı
ORTADOĞU

İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere ait yapıları yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Selfit kentinde Filistinli ailelere ait yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkıma gerekçe olarak ise söz konusu yapının Oslo Anlaşması'na göre " C " bölgesi içinde kaldığı ve " ruhsatsız" olduğu gösterildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Selfit kentine bağlı Deyr Ballut Beldesi Belediye Başkanı Yahya Avad yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin iş makinaları eşliğinde beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Avad, yapıların çevresine kimsenin yaklaştırılmadığını ve yıkım öncesi bölgenin güvenlik kordonuna alındığını belirterek, Filistinlilere ait büyükbaş hayvanların yetiştirildiği 3 ahırın İsrail güçlerince yıkıldığını kaydetti.

Yıkıma gerekçe olarak ise söz konusu yapının Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kaldığı ve "ruhsatsız" olduğu gösterildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı.

  • Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Erdoğan açıklama yapıyor

Erdoğan açıklama yapıyor

​Erdoğan, G-20 zirvesi için Japonya'ya hareket edecek.
Tuncelide PKKya ağır darbe

Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
İlk teslimatayüzde 99 hazırız

İlk teslimata
yüzde 99 hazırız

​Rusya, S-400 hava savunma sisteminin teslimat tarihini açıkladı.
G-20'de buluşacaklar

G-20'de buluşacaklar

İkili Japonya'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek.
F-35 savaş<br>uçağı projesi

F-35 savaş
uçağı projesi

​Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geldi.
58'i gördü

58'i gördü

​Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor.
Terhisler ne zaman başlayacak

Terhisler ne zaman başlayacak

​Milli Savunma Bakanı Akar: Terhisler için çalışmalar sürüyor.
TSK için göreve hazır

TSK için göreve hazır

Hava-yer ve hava-hava testlerinden başarıyla geçti.

İstanbul'da<br>drone alarmı

İstanbul'da
drone alarmı

Uçağın 30 metre üstünden geçti.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çatışma çıktı.
20 milyon <br>kişi işsiz kalabilir

20 milyon
kişi işsiz kalabilir

11 yıl içinde en fazla otomasyon Çin'de yaşanacak.
Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Çipras'a tarihi mesaj.
ABD'nin Aylan bebeği

ABD'nin Aylan bebeği

​11 aylık bebek babasıyla boğularak hayatını kaybetti.
Soğuk ortamda tutmuşlar

Soğuk ortamda tutmuşlar

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Bahçeli'den Meral Akşener'e çok sert sözler.
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.