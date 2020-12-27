Dünya İsrail Biden göreve gelmeden binlerce yasa dışı yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor
ORTADOĞU

İsrail Biden göreve gelmeden binlerce yasa dışı yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor

İsrail hükümetinin, ABD'de Joe Biden başkanlık görevine başlamadan önce işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te binlerce yasa dışı yeni konut inşasına onay vermeyi planladığı açıklandı. ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde 306 delegeye ulaşan Biden'ın 20 Ocak'ta görevine resmen başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İsrail hükümetinin, ABD'de Joe Biden başkanlık görevine başlamadan önce işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te binlerce yasa dışı yeni konut inşasına onay vermeyi planladığı açıklandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin iki hafta içinde Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek konutları onaylamak üzere toplanacağı belirtildi.

İnşa edilmesi planlanan konutların onay beklediği kaydedilen haberde, Yüksek Planlama Konseyinin ilk toplantısını 31 Aralık Perşembe günü yapabileceği aktarıldı.

20 Ocak'ta göreve resmen başlayacak

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde 306 delegeye ulaşan Biden'ın 20 Ocak'ta görevine resmen başlaması bekleniyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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