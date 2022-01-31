İsrail Cumhurbaşkanı Herzog füze saldırısına rağmen BAE ziyaretine devam edecek

Ekonomi

Anadolu’da 13,8 milyarlık yatırım hareketi: İlk etapta 4 şehirde düğmeye basıldı

MÜSİAD, Anadolu’da üretim ve yatırım hareketini hızlandırdı. Bölgesel kalkınmayı destekleyen ve 40 şehirde planlanan projede, ilk etapta dört ilde 13,8 milyarlık yatırım için düğmeye basıldı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “Samsun’da 7,6 milyar TL, Adana’da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir’de 1,6 milyar TL ve Sakarya’da 660 milyon TL’lik yatırım projeleri hayata geçirildi” dedi.