Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Lapid İran durdurulmalı
ORTADOĞU

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: İran durdurulmalı

İsrail'e ait bir nakliye gemisinin Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dünyaya İran'ın "durdurulması" yönünde çağrı yaptı.

Haber Merkezi AA
İsrail Dışişleri Bakanı Lapidden dünyaya İranın durdurulması çağrısı
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli nakliye şirketine ait geminin saldırıya uğramasının arkasında İran olduğunu ima ederek, "İran sadece bir İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlık kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın uluslararası nakliyat ve ticaret seyrini de tehdit ettiğini ileri süren Lapid, "Seyir özgürlüğüne de zarar veren İran terörü karşısında asla sessiz kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Lapid, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile sürekli temas halinde olduğunu aktararak, "Bu akşam kendisine bir İngiliz vatandaşının da öldürüldüğü gemiye yapılan saldırıya şiddetle karşılık verilmesi gerektiğini söyledi." açıklamasında bulundu.

İsrail, Hint Okyanusu'nda bir nakliye gemisini hedef alan saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu

İsrail’in Kanal13 televizyonu, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey İsrailli bir yetkilinin Hint Okyanusu'nda gerçekleşen gemi saldırısına ilişkin görüşlerini aktarmıştı.

Haberde söz konusu yetkilinin, “İsrail gemisinin Hint Okyanusu'nda hedef alınmasının arkasında İran var. Bir İran terör saldırısı var, iki masum insan öldü.” şeklindeki sözlerine yer verilmişti.

Tanzanya'dan BAE’ye giderken Hint Okyanusu'nda dün saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinden yapılan açıklamada, "Dün M/T Mercer Street isimli gemide meydana gelen olayın, gemideki mürettebattan biri Rumen, biri İngiliz uyruklu ikisinin ölümüyle sonuçlandığını derin üzüntüyle anlıyoruz." ifadesinde bulunulmuştu.

Şirket, gün içinde yaptığı başka açıklamada da Tanzanya'dan BAE'ye doğru seyir halindeki "Mercer Street" adındaki yakıt tankerinin hedef alındığından şüphelendiklerini bildirmişti.

Geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

Meksika’da ilginç uygulama: Beş dolara arsa satılacak
DÜNYA
Meksika’da ilginç uygulama: Beş dolara arsa satılacak

Tunus demokrasiyi savunacak
DÜNYA
Tunus demokrasiyi savunacak

BAE şimdi de Kuveyt’i tehdit ediyor
DÜNYA
BAE şimdi de Kuveyt’i tehdit ediyor
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.