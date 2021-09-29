Dünya İsrail Dışişlerinden Filistinlilere saldıran işgalci Yahudilere tepki Bu terördür
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İsrail Dışişlerinden Filistinlilere saldıran işgalci Yahudilere tepki: Bu terördür

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere tepki gösterdi. Saldırıları "terör" olarak niteleyen Lapid, "Bu İsrail yolu değil ve Yahudi yolu değil. Bu şiddettir ve tehlikeli bir sınırdır." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İsrail Dışişlerinden Filistinlilere saldıran işgalci Yahudilere tepki: Bu terördür
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Lapid, Twitter hesabından Yahudi yerleşimcilerin El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU ŞİDDET OLAYI KORKUNÇ BİR TERÖRDÜR"

Saldırıya tepki gösteren Lapid, "Bu şiddet olayı korkunç ve terördür. Bu İsrail yolu değil ve Yahudi yolu değil. Bu şiddettir ve tehlikeli bir sınırdır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yahudi yerleşimciler, dün Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri çocuk 12 kişi yaralanmıştı.

Bölgedeki çiftçilerin bazı keçilerini dahi bıçaklayan saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

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