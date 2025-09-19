Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail durmuyor: Lübnan’ın güneyinde iki bölgeye saldırı düzenledi

İsrail durmuyor: Lübnan’ın güneyinde iki bölgeye saldırı düzenledi

09:2119/09/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde iki bölgeye saldırı düzenledi
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde iki bölgeye saldırı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan’ın Nebatiye kentindeki üç beldenin ardından ülkenin güneyindeki iki bölgeye daha hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan basınındaki haberlere göre, İsrail uçakları Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu. Haberde, İsrail saldırılarında can kaybının olmadığı belirtildi.


İsrail savaş uçakları, dün akşam saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı üç beldede hava saldırısı düzenledikten kısa süre sonra, eş-Şihabiye ile Burc el-Kalaviye beldelerine de saldırı düzenleyeceğini duyurdu.


İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), dün akşam da Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı hayatını kaybetti.




#İsrail
#Lübnan
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 19 Eylül Cuma günü sahaya çıkacak futbol maçları