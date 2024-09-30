İsrail Gazze’de 17 bin çocuk katletti

Gazze'deki Filistin hükümeti, katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite yaşamını yitiren bu çocuklardan 171'inin 7 Ekim 2023 sonrası dünyaya gelen ve henüz bir yaşını bile doldurmayan bebekler olduğunu vurguladı. İsrail saldırıları nedeniyle yetim veya öksüz kalan çocukların durumuna ilişkin ise Sevabite, şunları kaydetti: "İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 25 bin 973 çocuk, ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetmiş durumda. Bunlardan 12 bin 633'ü kız, 13 bin 340'ı erkek çocuğu." Öte yandan işgalci gücün 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 595'e, yaralı sayısının da 96 bin 251'e çıktığı kaydedildi.