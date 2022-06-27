Dünya İsrail güçleri Batı Şeriada 20 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, 20 Filistinliyi gözaltına aldı, bir kişiyi de baskınlar sırasında gerçek mermiyle yaraladı.

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Haber Merkezi AA
İsrail güçleri Batı Şeriada 20 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerindeki Filistinlilerin evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Filistinli Esir Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralının durumuna dair bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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