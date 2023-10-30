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Dünya

İsrail güçleri Cenin'de iki Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında iki Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail, yaklaşık 100 askeri araçla kente baskın düzenledi.

08:06 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
İsrail güçleri, iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi.

İsrail güçleri, iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, Filistinli Emir Abdullah Şorbaci ve Navras İbrahim Bacavi'nin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü bildirdi.


Yaralılar var

İsrail askerlerinin ateşiyle yaralanan 6 kişiden birinin de durumu ciddiyetini koruyor.


Cenin kentindeki kaynaklara göre, İsrail ordusu, iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla kente baskın düzenledi.


İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.


İbni Sina Hastanesi'nin çevresindeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.


İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerindeki yollara ve altyapıya hasar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.


İşgal güçlerine ait araçla ezilen Filistinli bir gencin İbni Sina Hastanesi'ne, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki gencin de Razi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.




#batı şeria
#Cenin
#Filistin
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