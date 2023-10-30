İsrail güçleri Cenin'de iki Filistinliyi öldürdü

Terör devleti İsrail'in 24 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'de soykırım yaşanıyor. Gece boyu saldırılara devam eden İsrail, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti. Şimdiye dek 8 bini aşkın Filistinli katledildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail'in, Holokost'u bile geride bırakan savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü" söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler.