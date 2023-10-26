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İsrail Hamas'tan esir takası istiyor: Değerlendirmeye hazırız

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sırasında esir alınan kişiler için anlaşmayı değerlendirmeye hazır olduğunu duyurdu. İsrail basınında yer alan iddiaya göre; Hamas'ın şartlarının "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi. Öte yandan İsrailliler yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

22:35 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:45 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail Başbakanı Netanyahu - Kassam Tugayları (Foto: Arşiv)

İsrail Başbakanı Netanyahu - Kassam Tugayları (Foto: Arşiv)

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail, Katar ve Mısır'ın aralarında bulunduğu arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla geniş çaplı bir takas anlaşmasını değerlendirmeye hazır olduğu bilgisini iletti.

Hamas'ın şartı: Yakıt girişi ve ateşkes

Haberde, muhtemel bir anlaşmanın "Hamas'ın elinde bulunan çok sayıdaki esirin serbest bırakılmasını içerdiği" bilgisine yer verildi.

Hamas'ın şartlarının ise "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi.

Hamas'ın elinde en az 200 esir var

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu açıklamıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

İsrailli esirlerin yakınları Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenledi

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Protestoya katılan yüzlerce kişi,
"Çocuklarımızı kurtarın", "Onları hemen eve getirin"
ve
"Kalplerimiz Gazze'de esir"
yazılı pankartlar taşıdı.

İbranice haber sitesi "Ynet"e göre, televizyon sunucusu eski futbol yıldızı Eyal Berkowitz, İsrail ordu mensuplarının, vatandaşların ve esirlerin geleceğinden endişe ettiğini vurgulayarak, Gazze'de kara harekatına karşı olduğunu söyledi.

Berkowitz, kara harekatının
"500 askerin daha ölmesi, 200 askerin daha esir alınması ve esirlerin de ölmesi anlamına geleceğini"
ifade etti.

El Kassam Tugayları iki rehineyi serbest bıraktı: İsrailli esir Hamas görevlisiyle böyle vedalaştı
El Kassam Tugayları iki rehineyi serbest bıraktı: İsrailli esir Hamas görevlisiyle böyle vedalaştı

El Kassam Tugayları, insani ve sağlık sebeplerinden dolayı serbest bıraktığı iki rehinenin videosunu yayınladı. Rehinelerin, ayrılırken direnişçilerle selamlaştığı anlar dikkat çekti. İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçlayan Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen rehineleri bıraktıklarını belirtti. Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerden biri olan 85 yaşındaki İsrailli kadın esir Yochaved Lifshitz, yaşadıklarını anlattı. Hamas'ın kendisini serbest bıraktığı anlarda Hamas görevlilerinin elini sıktığı görülen İsrailli kadın, bunu neden yaptığına ilişkin soruya verdiği yanıtla başta İsrail olmak üzere tüm Batı medyasının foyasını ortaya çıkardı. Lifshitz, "Kassam Tugayları bize Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar. Biz de tıpkı onlar gibi ekmekle beyaz peynir ve salatalık yedik." diye konuştu.


#İsrail
#Hamas
#Filistin
#Gazze
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