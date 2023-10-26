İsrail Hamas'tan esir takası istiyor: Değerlendirmeye hazırız

İsrail Başbakanı Netanyahu - Kassam Tugayları (Foto: Arşiv)
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail, Katar ve Mısır'ın aralarında bulunduğu arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla geniş çaplı bir takas anlaşmasını değerlendirmeye hazır olduğu bilgisini iletti.
Hamas'ın şartı: Yakıt girişi ve ateşkes
Haberde, muhtemel bir anlaşmanın "Hamas'ın elinde bulunan çok sayıdaki esirin serbest bırakılmasını içerdiği" bilgisine yer verildi.
Hamas'ın şartlarının ise "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes" olduğu kaydedildi.
Hamas'ın elinde en az 200 esir var
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu açıklamıştı.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.
İsrailli esirlerin yakınları Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenledi
Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.
İbranice haber sitesi "Ynet"e göre, televizyon sunucusu eski futbol yıldızı Eyal Berkowitz, İsrail ordu mensuplarının, vatandaşların ve esirlerin geleceğinden endişe ettiğini vurgulayarak, Gazze'de kara harekatına karşı olduğunu söyledi.