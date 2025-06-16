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İsrail İran'a yeni hava saldırısı başlattı: Tahran'dan dumanlar yükseldi

İsrail İran'a yeni hava saldırısı başlattı: Tahran'dan dumanlar yükseldi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:0116/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tahran'da yeni patlama sesleri duyuldu.
Tahran'da yeni patlama sesleri duyuldu.

Terör devleti İsrail İran'a yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi. Başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu ve dumanların yükseldiği görüldü.

Terör devleti İsrail Orta Doğu'da yeni bir savaşın fitilini ateşlemek için her yolu deniyor.


4 gündür devam eden füze savaşı giderek şiddetleniyor.





İsrail Başbakanı katil Netanyahu yaptığı son açıklamada
"Tahran'ı boşaltın harekete geçiyoruz"
demişti.

'Gazze kasabı'nın açıklamasının ardından İsrail ordusu İran'a yönelik yeni hava saldırısı başlattı.



Tahran'dan dumanlar yükseldi


İran medyası, Tahran'ın batısından ve doğusundan patlama sesleri geldiğini duyurdu. İsrail'in, Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü vurduğu ve hava savunma sisteminin aktif edildiği belirtildi.


Vurulan bölgenin askeri üs olduğu tahmin ediliyor.



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