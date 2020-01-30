Dünya İsrail işgal güçleri Batı Şeriada göstericilere saldırdı
ORTADOĞU

İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da göstericilere saldırdı

İsrail işgal güçleri, ABD'nin hazırladığı sözde barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında toplanan Filistinli göstericilere saldırdı.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri, göstericilere saldırdı.
İsrail işgal güçleri, göstericilere saldırdı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Nablus yakınlarındaki Beyta köyünde gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak saldırması sonucu 7 kişi gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerden birisinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ayakta tedavi edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün kamuoyuna duyurduğu sözde barış planının akabinde Filistin'in farklı noktalarında gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı Batı Şeria'da protesto edildi
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Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı Batı Şeria'da protesto edildi
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.


ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

  • Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.
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