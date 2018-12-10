Dünya İsrail işgal güçleri Filistin resmi haber ajansı WAFAya baskın düzenledi
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İsrail işgal güçleri Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya baskın düzenledi - Son dakika haberleri

İsrail işgal güçleri Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya baskın düzenledi

İsrail işgal güçleri Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinlilere işgal güçlerinin saldırısında 2 Filistinli gerçek mermiyle, 4 Filistinli de plastik mermiyle yaralandı.

AA
İsrail işgal güçlerinin baskını sırasında çalışanlar namaz kılıyordu.
İsrail işgal güçlerinin baskını sırasında çalışanlar namaz kılıyordu.

İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezine baskın düzenledi.

WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, ajansın Ramallah'taki genel merkezine baskın düzenleyerek çalışanları bir odaya topladı.

Ajans çalışanlarının dışarı çıkmalarına izin vermeyen İsrail güçleri, WAFA'ya ait kameraları ve diğer ekipmanları inceledikten bir süre sonra genel merkezden ayrıldı.

Baskına ilişkin sosyal medyada yayınlanan bir videoda çok sayıda İsrail gücünün silahlı şekilde WAFA'nın ofisinde dolaştığı ve ajans çalışanlarını bir odada topladığı görülüyor. Görüntüyü kaydeden kadın çalışanın İsrail güçlerine "Biz gazeteciyiz ve uluslararası hukuka göre bizi durduramazsınız." dediği duyuluyor.

Daha sonra İsrail güçleri görüntüyü kaydeden kadın çalışanı ofisten dışarı çıkarırken, gazetecinin İsrail güçlerine "kendinizden utanmalısınız" diye bağırdığı duyuluyor.

Baskın protesto edildi

Öte yandan görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Filistin resmi haber ajansının genel merkezine yapılan baskına tepki gösteren çok sayıda Filistinli çevrede toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

İsrail güçleri, protestoya gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin saldırısında 2 Filistinlinin gerçek mermiyle, 4 Filistinlinin de plastik mermiyle yaralandığını duyurdu. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmezken çok sayıda kişinin de İsrail güçlerince atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

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İHA
İsrail işgal güçleri, WAFA'ya baskın düzenledi

İsrail güçleri, dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılmasının ardından bölgedeki baskınlarını artırdı.

En az 16 Filistinli gözaltında

Ramallah kentinin bazı girişlerini kapatan ve Ramallah'a bağlı beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, en az 16 Filistinliyi de gözaltına aldı.
Yasa dışı Ofra Yahudi işgal birimi yakınında dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.
Olayın ardından araçta bulunan saldırgan veya saldırganlar bölgeden kaçmıştı.

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