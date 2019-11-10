İsrail işgal güçleri Kudüs'te iki Filistinliyi yaraladı

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Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu: 3-4 Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada " Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için Dörtlü Zirvesi'ni 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı" ifadelerini kullandı.