Dünya İsrail işgal güçleri Kudüste iki Filistinliyi yaraladı
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İsrail işgal güçleri Kudüs'te iki Filistinliyi yaraladı

Kudüs'ün kuzey doğusundaki İseviye beldesinde, İsrail işgal güçleri iki Filistin vatandaşını yaraladı.

Filistinli kaynaklar, İsrail kuvvetlerinin saldırıda polis köpeklerini kullanıldığını da belirtti.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarına devam ediyor.
İsrail işgal güçleri, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarına devam ediyor.

Filistin Kızılay Cemiyeti, işgal altındaki Kudüs'ün İseviye beldesinde, İsrail işgal kuvvetlerinin yaraladığı iki Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

  • Öte yandan "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi"nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, İsrail kuvvetlerinin, İseviye'de bir grup Filistinliyi darbettiği ve saldırıda polis köpeklerinin de kullanıldığı belirtildi.

Filistinli aktivist de yaralandı

Bu sırada, saldırıyı belgelemek isteyen Filistinli aktivist Muhammed Ebu el-Hummus'un da yaralandığı kaydedilen açıklamada, ikinci yaralıya ilişkin bilgi verilmedi.

  • İsrail ordusu, 27 Haziran'da Filistinli Muhammed Semir Ubeyd'i (20) katletmesinin ardından İseviye beldesine yönelik baskılarını artırmıştı. İşgalci İsrail kuvvetleri, 3 aydan uzun bir zamandır İseviye beldesi ahalisine yönelik günlük baskınlar ve yoğun tutuklama faaliyetleri yürütüyor.

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