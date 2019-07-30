Dünya İsrail işgal güçleri yılın ilk yarısında Gazzede 54 Filistinliyi şehit etti
ORTADOĞU

İsrail işgal güçleri yılın ilk yarısında Gazze'de 54 Filistinliyi şehit etti

İsrail işgal güçleri yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, bu yılın ilk yarısında 12'si çocuk, 4'ü kadın 54 Filistinliyi şehit etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İsrail işgal güçleri, Filistinlileri gerçek mermi kullanarak şehit ediyor.
Arşiv: İsrail işgal güçleri, Filistinlileri gerçek mermi kullanarak şehit ediyor.

İşgalci İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 2019'un ilk yarısında 12'si çocuk, 4'ü kadın 54 Filistinliyi şehit etti.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 2019'un ilk yarısında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail kuvvetlerinin bu yılın ilk yarısında 12'si çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 54 Filistinliyi şehit ettiği, ayrıca bin 226'sı çocuk, 179'u kadın toplam 3 bin 723 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere karşı "öldürücü güç kullandığı" kaydedilen raporda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sistematik şekilde insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

  • İsrail'in, sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açtığı, balıkçıları gözaltına aldığı veya teknelerine el koyduğu aktarılan raporda, 2019'un ilk yarısında Gazze açıklarındaki balıkçılara İsrail kuvvetleri tarafından 207 saldırı düzenlendiği, 15 balıkçının yaralandığı, 28 balıkçının gözaltına alındığı, 11 teknenin alıkonulduğu, 9 teknenin ise zarar gördüğü kaydedildi.

Hedefte çocuklar var

Raporda ayrıca, İsrail'in bu yılın başından itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 27 saldırı düzenlediği ve aynı dönemde 22'si çocuk 88 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail yönetiminden, Gazze'ye uyguladığı her türlü ablukayı kaldırması istenen raporda, uluslararası topluma da "işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlalleri durdurarak sivil halkı koruma" çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı
DÜNYA
İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı
Oyuna gelmeyin

Oyuna gelmeyin

Araç muayenesi yaptıracaklara uyarı geldi.
İstanbulda yağmur sürprizi

İstanbul'da yağmur sürprizi

​Yağmur aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.
4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

​İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle ifade verdi.
76'ya yükseldi

76'ya yükseldi

​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.
3 ayda<br>10 milyar dolar

3 ayda
10 milyar dolar

Yabancı yatırımcı tarafında geri dönüş başladı.
Trabzonspor'a ret

Trabzonspor'a ret

​CAS, 2010-2011 sezonuyla ilgili kararını verdi.

Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

NATO hattına giren 2 hırsıza şok baskın.

Kredi faizleri<br>düşüşe geçecek

Kredi faizleri
düşüşe geçecek

​Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar...
9 gün tatile<br>olumlu bakmıyorum

9 gün tatile
olumlu bakmıyorum

​Bayram tatiline ilişkin hükümetten ilk açıklama.
S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

​Çavuşoğlu, S-400'ler bir sorun teşkil etmediğini söyledi.
Magandalara tahliye

Magandalara tahliye

Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Fenerbahçe'ye Ben Arfa'dan kötü haber.
Vatandaşlık formülüne red

Vatandaşlık formülüne red

Arakanlılar Myanmar'ın öngördüğü vatandaşlık formülüne karşı.
3 saatte söndürüldü

3 saatte söndürüldü

Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.