Dünya İsrail Kamu Yayın Kuruluşu İran insansız hava araçlarıyla olası saldırıya hazırlanıyor
ORTADOĞU

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu: İran insansız hava araçlarıyla olası saldırıya hazırlanıyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, İran'ın insansız hava araçlı (İHA) olası saldırısına hazırlık yaptığını duyurdu. Kuruluştan yapılan açıklamada İran'dan iki gün önce İsrail topraklarına yönlendirilen iki İHA'nın da Irak'ta düşürüldüğü öne sürüldü.

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Haber Merkezi AA
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu: İran insansız hava araçlarıyla olası saldırıya hazırlanıyor
Foto/arşiv

İsrail'in İran'ın insansız hava araçlı (İHA) olası saldırısına hazırlık yaptığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, orduya bağlı savunma kurumu İran'ın İHA'lı olası bir saldırısına hazırlık yapıyor, İran'ın bu yöndeki çabaları devam edecek.

Haberde, bunun Yemen'deki Husi isyancılara ve İran'la bağlantılı terör örgütlerine karşı Amerikan güçlerinin saldırılarına İsrail'in yardım ettiği yönünde İranlı yetkililerin iddialarından kaynaklandığı kaydedildi.

KAN, İran'dan iki gün önce İsrail topraklarına yönlendirilen iki İHA'nın Irak'ta düşürüldüğünü öne sürdü.

Üst düzey bir siyasi kaynaktan aktarılan bilgide, insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemenin oldukça kolay olduğu, dolayısıyla bu konuyla tüm imkanlar dahilinde ilgilendikleri, İsrail ve İran'ın birbirlerinin birinci derece düşmanı olduğu ifade edildi.

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