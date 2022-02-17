Dünya İsrail güçlerinden Filistinli gence köpekli saldırı
ORTADOĞU

İsrail güçlerinden Filistinli gence köpekli saldırı

İsrail güçleri, Ramallah’ta bir sanayi tesise düzenlediği sırada teslim olan savunmasız Filistinli gence köpekle saldırdı. Olay sonrası Filistin Başbakanlık Ofisi tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail güçlerinin Filistinli tutsaklara ve tutuklulara yönelik uygulamalarını kınama çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
İsrail güçlerinden Filistinli gence köpekli saldırı
Foto/arşiv

Filistin’in Ramallah kentinde geçtiğimiz pazartesi günü İsrail güçleri, bir sanayi tesisine düzenledikleri baskın sırasında tesiste bekçilik yapan 19 yaşındaki Malik Maalla’ya köpekle saldırdı.

Tesisteki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerini karşısında gören ve ellerini havaya kaldırarak teslim olan gencin, silahsız ve savunmasız olmasına rağmen askerlerin köpeğe saldır emri verdiği görüldü.

Filistin Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail güçlerinin Filistinli tutsaklara ve tutuklulara yönelik uygulamalarını kınama çağrısında bulundu.

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