İsrail Konsolosluğu önünde eylem: Soykırımı durdurun

300 motosikletlinin katıldığı eylem, basın açıklamasının ardından Sarıyer yönüne doğru kortej sürüşü yapılarak sonlandı. Konsolosluk önünde basın açıklaması yapan Hasan Erkan Anlar, 75 yılı aşkın süredir Filistinlilerin İsrail’in her geçen gün artan zulmüne maruz kaldıklarını ifade ederek “Evlerinden, topraklarından, kendi öz vatanlarından ediliyor, öldürülüyor, yaralanıyor, sakat bırakılıyorlar. Bugün hep birlikte motosikletseverler olarak İsrail’e dur diyoruz. Ürünlerini boykota devam ediyoruz.”dedi.