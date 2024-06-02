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Dünya

İsrail Konsolosluğu önünde eylem: Soykırımı durdurun

İstanbul'da bir grup motosiklet kullanıcısı, 7 Ekim’den bu yana İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği akıl almaz katliama 'Dur' demek için İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

Rabia Şenol
04:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 01:32 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

300 motosikletlinin katıldığı eylem, basın açıklamasının ardından Sarıyer yönüne doğru kortej sürüşü yapılarak sonlandı. Konsolosluk önünde basın açıklaması yapan Hasan Erkan Anlar, 75 yılı aşkın süredir Filistinlilerin İsrail’in her geçen gün artan zulmüne maruz kaldıklarını ifade ederek “Evlerinden, topraklarından, kendi öz vatanlarından ediliyor, öldürülüyor, yaralanıyor, sakat bırakılıyorlar. Bugün hep birlikte motosikletseverler olarak İsrail’e dur diyoruz. Ürünlerini boykota devam ediyoruz.”dedi.





#Soykırım
#Protesto
#Gazze
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