İsrail Lübnan'ın güneyinde İHA saldırısı düzenledi: 1 Kişi hayatını kaybetti

00:1317/11/2025, Pazartesi
AA
El-Mansuri beldesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı
El-Mansuri beldesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Sur'a bağlı El-Mansuri beldesinde bir aracı İHA le hedef aldı. Gerçekleştirilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Sur'a bağlı El-Mansuri beldesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.


Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.



