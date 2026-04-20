İsrail Lut Kavmi'nin helak olduğu yerde LGBT festivali düzenleyecek

İsrail, Lut kavminin helak olduğu Ölü Deniz çevresinde, eşcinsel sapkınlıklarıyla bilinen LGBT örgütünün "festival" düzenlemesine onay verdi.

Söz konusu "festivalin" organizatörlerinden Aaron Cohen, "Bu, Orta Doğu'nun en büyük LGBT buluşması olacak" ifadelerini kullandı.

Cohen konuşmasının devamında, "festival" kapsamında çocuklara yönelik "etkinlikler" düzenleyeceklerini de belirterek genç zihinleri zehirleyeceklerini itiraf etti.

Aynı zamanda "evli eşcinseller" için de "aile dostu" seminerler düzenleneceğini duyuran Cohen, terör devleti İsrail ile birlikte resmen insanlığın namusuna savaş açtı.

Lut kavmi helak olmuştu

Beşerin fıtratına yönelik apaçık saldırı niteliği taşıyan bu organizasyon, işgal altındaki Filistin ile Ürdün arasında bulunan Ölü Deniz (Lut Gölü) çevresinde gerçekleştirilecek.

Binlerce yıl önce yine bu mevkide adını Hz. Lut (as) peygamberden alan bir kavim yaşamış, eşcinsel sapkınlıkları ve Allah'ın mucize olarak insan suretinde gönderdiği meleklere dahi pis şekilde yaklaşmaları nedeniyle helak edilmişlerdi.

Lut kavminin helak edildiği bölge olarak bilinen Ölü Deniz'de yüksek tuz oranı nedeniyle hiçbir canlı yaşamıyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem, göl ve çevresinde bunaltıcı, cehennemvari bir iklim oluşturuyor.

Aaron Cohen ve İsrail hükümetinin ortaklaşa attığı bu adım, LGBT sapkınlığı ve Siyonizm terörünün Allah'a (cc) açtıkları yeni bir savaş olarak yorumlanıyor.











