Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail Lut Kavmi'nin helak olduğu yerde LGBT festivali düzenleyecek

Mahmud Hüdayi Uysal
13:27 20/04/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Lut Gölü'nde LGBT festivali
Envaiçeşit sapkınlığın ve terörün ini hâline gelmiş İsrail'de "Pride Land" adlı eşcinsel LGBT festivali düzenlenecek. Sözde festivalin Haziran 2026'da, Lut Gölü'nün (Ölü Deniz) hemen yanındaki Yahudiye Çölü'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İsrail, Lut kavminin helak olduğu Ölü Deniz çevresinde, eşcinsel sapkınlıklarıyla bilinen LGBT örgütünün "festival" düzenlemesine onay verdi.

Söz konusu "festivalin" organizatörlerinden Aaron Cohen, "Bu, Orta Doğu'nun en büyük LGBT buluşması olacak" ifadelerini kullandı.

Cohen konuşmasının devamında, "festival" kapsamında çocuklara yönelik "etkinlikler" düzenleyeceklerini de belirterek genç zihinleri zehirleyeceklerini itiraf etti.

Aynı zamanda "evli eşcinseller" için de "aile dostu" seminerler düzenleneceğini duyuran Cohen, terör devleti İsrail ile birlikte resmen insanlığın namusuna savaş açtı.

Lut kavmi helak olmuştu

Beşerin fıtratına yönelik apaçık saldırı niteliği taşıyan bu organizasyon, işgal altındaki Filistin ile Ürdün arasında bulunan Ölü Deniz (Lut Gölü) çevresinde gerçekleştirilecek.

Binlerce yıl önce yine bu mevkide adını Hz. Lut (as) peygamberden alan bir kavim yaşamış, eşcinsel sapkınlıkları ve Allah'ın mucize olarak insan suretinde gönderdiği meleklere dahi pis şekilde yaklaşmaları nedeniyle helak edilmişlerdi.

Lut kavminin helak edildiği bölge olarak bilinen Ölü Deniz'de yüksek tuz oranı nedeniyle hiçbir canlı yaşamıyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem, göl ve çevresinde bunaltıcı, cehennemvari bir iklim oluşturuyor.

Aaron Cohen ve İsrail hükümetinin ortaklaşa attığı bu adım, LGBT sapkınlığı ve Siyonizm terörünün Allah'a (cc) açtıkları yeni bir savaş olarak yorumlanıyor.




#Lut Kavmi
#LGBT
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
