Dünya İsrail medyasından skandal yorum Eğlence için ateş etmişler
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İsrail medyasından skandal yorum: Eğlence için ateş etmişler

İsrail polisinin Filistinli bir genci sebepsiz yere vurduğu görüntüler infial oluşturdu. Görüntülerde gencin sırtı dönük elleri havada durduğu görülüyor. İsrail polisi ise arkası dönük gence bölgeden uzaklaşırken plastik mermiyle ateş açıyor. İsrail medyası ise söz konusu olayı ‘Eğlence için ateş ettiler’ başlığı ile duyurdu.

Haber Merkezi AA
Görüntülerde elleri havada uzaklaşan genç İsrail polisi tarafından plastik mermiyle vuruluyor.
Görüntülerde elleri havada uzaklaşan genç İsrail polisi tarafından plastik mermiyle vuruluyor.

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntü infial oluşturdu.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan görüntüde, İsrailli polislerin bölgeden uzaklaşmasını istediği Filistinli bir genç sırtı dönük ve elleri havada olarak yürüyor. Daha sonra bir İsrail polisi, arkası dönük gence bölgeden uzaklaştığı sırada plastik mermiyle ateş açıyor.

Vurulan Filistinli genç acı içinde yere yığılırken, İsrail polisleri bölgeden uzaklaşıyor.

Öte yandan İsrail’in TV kanalı 13News, söz konusu olayı ‘Eğlence için ateş ettiler’ başlığı ile duyurdu.

İsrail polisi Filistinli gence sebepsiz yere ateş açıyor
OYNAT 00:26
İsrail polisi Filistinli gence sebepsiz yere ateş açıyor
İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntü infial oluşturdu.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan görüntüde, İsrailli polislerin bölgeden uzaklaşmasını istediği Filistinli bir genç sırtı dönük ve elleri havada olarak yürüyor. Daha sonra bir İsrail polisi, arkası dönük gence bölgeden uzaklaştığı sırada plastik mermiyle ateş açıyor. Vurulan Filistinli genç acı içinde yere yığılırken, İsrail polisleri bölgeden uzaklaşıyor.


Haber, yayımlanmasının ardından sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

İsrail polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın yaklaşık 1,5 yıl önce Batı Şeria'da yaşandığı, sebepsiz yere Filistinli gence arkasından ateş açan sınır polisinin görevden alındığı ifade edildi.

Açıklamada, görüntüyü kaydeden polislerin de başka birimlere aktarıldığı, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.

İsrail sınır polisi tarafından plastik mermiyle vurulan Filistinli gencin kimliği ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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