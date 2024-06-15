İsrail olimpiyata gelmesin

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri işlediği katliamlar nedeniyle bu yıl Paris’te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarından men edilmesi için çalışma başlattı. Secure.avaaz.org üzerinden 500 bin imza hedefiyle başlayan kampanyada imzalar 490 bine yaklaştı. Konuya dair Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulunan ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sabir Askeroğlu, “Rusya'nın olimpiyatlardan men edilme sürecinde sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Rus sporcular elemelerde yer alsa bile olimpiyatlara gidemiyorlar. Bazı sporcular farklı ülkelerin bayrağı altında oynamak için ülkeyi terk etmek durumunda kalıyorlar. Bu da ülke sporunun gerilemesine sebep oluyor. Benzeri bir durum İsrail için de geçerli olabilir ancak Batı, Rusya'ya göre İsrail'i bu denli dışlamaz. İsrail Rusya'dan farklı olarak uluslararası toplum tarafından dışlanmış değil. Burada da görüyoruz ki Batı her zamanki gibi iki yüzlü bir şekilde hareket ediyor” şeklinde konuştu.