İsrail olimpiyata gelmesin

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri işlediği katliamlar nedeniyle bu yıl Paris’te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarından men edilmesi için çalışma başlattı. Secure.avaaz.org üzerinden 500 bin imza hedefiyle başlayan kampanyada imzalar 490 bine yaklaştı. Konuya dair Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulunan ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sabir Askeroğlu, “Rusya'nın olimpiyatlardan men edilme sürecinde sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Rus sporcular elemelerde yer alsa bile olimpiyatlara gidemiyorlar. Bazı sporcular farklı ülkelerin bayrağı altında oynamak için ülkeyi terk etmek durumunda kalıyorlar. Bu da ülke sporunun gerilemesine sebep oluyor. Benzeri bir durum İsrail için de geçerli olabilir ancak Batı, Rusya'ya göre İsrail'i bu denli dışlamaz. İsrail Rusya'dan farklı olarak uluslararası toplum tarafından dışlanmış değil. Burada da görüyoruz ki Batı her zamanki gibi iki yüzlü bir şekilde hareket ediyor” şeklinde konuştu.
BAYRAĞI OLİMPİYATTA DALGALANMAMALI
Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, İsrail’in savaşın ve vahşetin simgesi olduğunu vurgulayan Haliç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Malik Kerimov ise “Rusya'ya karşı ambargo uygulayan Batı, Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail'e karşı tam destek sağlıyor. Rusya'yı olimpiyatlardan men eden Batı İsrail'i men etmek için maalesef hiçbir hamlede bulunmuyor. Birçok vicdan sahibi sivil, Gazze'de yaşanan katliama karşı İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesine yönelik başlatılan kampanyaya destek verdi. Spor, barışın simgesidir. İsrail ise savaşın ve vahşetin sembolüyken İsrail'in bu olimpiyatlarda yerinin olmadığını düşünüyorum” dedi. Olimpiyatlardan men edilen ülkelerin güç kaybı yaşayacaklarına değinen Kerimov, “Binlerce masum insan katledilirken İsrail'in bayrağı olimpiyatlarda dalgalanmamalı. Siyonistler ve onların destekçileri barışın değil savaşın öncüsü oluyorlar. Bir ülkenin bayrağının olimpiyatlardan alınması, mevcut ülke bağlamında güç kaybına neden olur. Bir ülke sporcusu kendi ülkesinin bayrağı altında yarışamadığın da dünya genelinde kabul görmediklerinin göstergesi olur. Batı’nın Rusya’ya karşı verdiği tepkileri İsrail’e karşı verdiğini göremiyoruz. Halkların baskısının bu bağlamda artması olimpiyatlardan İsrail'in men edilmesi konusundaki olasılığı artırır. Düzenlenen kampanyalara destek olunmalı” ifadelerini kullandı.