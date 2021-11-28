İsrail Omicron varyantı karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.
Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.
KIRMIZI LİSTE ÜLKELERİNDEN GELENLERE KARANTİNA
Seyahat tablosunda "kırmızı liste" ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve yedi günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.
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İsrail hükümeti, yurtdışına çıkacak İsraillileri seyahatleri sırasında uygulamaların değişebileceği yönünde uyardı.
Finans ve Turizm Bakanlığının ilgili sektörlere yardımcı olmanın yollarını hazırlayacağı paylaşıldı.