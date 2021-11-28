Dünya İsrail Omicron varyantı karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
ORTADOĞU

İsrail Omicron varyantı karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

İsrail, gündemdeki Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İsrail Omicron varyantı karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
Arşiv

İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.

Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.

KIRMIZI LİSTE ÜLKELERİNDEN GELENLERE KARANTİNA

Seyahat tablosunda "kırmızı liste" ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve yedi günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.

İsrail hükümeti, yurtdışına çıkacak İsraillileri seyahatleri sırasında uygulamaların değişebileceği yönünde uyardı.

Finans ve Turizm Bakanlığının ilgili sektörlere yardımcı olmanın yollarını hazırlayacağı paylaşıldı.

DSÖ 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı varyantın ismini açıkladı: Omicron
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Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün yeni varyantının adı belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin on beşinci harfi olan 'omicron' adını verdi.<br>
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İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan DSÖ Danışma Grubu Omicron'u \"endişe verici\" olarak tanımladı.<br><br>
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Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde olduğu bildirildi.<br>
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Güney Afrika'nın hemen her şehrinde Omicron varyantı vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekildi. <br><br>
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Güney Afrika, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da yaklaşık 100 doğrulanmış vaka tespit edildi. <br><br>
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Bilim insanlarına göre yeni varyant çok sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip.
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İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, varyantın aşıların dayandığı orijinal koronavirüstekinden önemli ölçüde farklı bir protein yapısının olduğunu açıkladı.
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Bu durumun yeni varyantın vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı olmasından endişe ediliyor.
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BioNTech firması ise yeni varyantı yakından incelediklerini, en geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden kesin verilere sahip olacaklarını duyurdu.<br>
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Belçika koronavirüsün yeni varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke oldu. Enfekte kişinin, Türkiye üzerinden Mısır'a yaptığı bir geziden döndükten 11 gün sonra semptomlar geliştiren genç bir kadın olduğu açıklandı.<br>
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Aşısız vakanın daha önce Güney Afrika'da hiçbir ülkeye gitmediği belirtildi. İlk vaka tespit edilmesinin ardından 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaştı.
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Güney Afrika'dan uçakla Amsterdam'a varan onlarca yolcu COVID-19 testi yaptırmak için havalimanında kuyruk oluşturdu.
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AB'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de Güney Afrika'dan ülkeye girişleri askıya aldı.<br><br>
DSÖ 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı varyantın ismini açıkladı: Omicron
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantına "Omicron" adını verdi. Yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklanan varyant "endişe verici" olarak sınıflandırıldı.

CEP TELEFONU TAKİP SİSMETİ AKTİVE EDİLECEK

İsrail Güvenlik Ajansı'nın Omicron varyantının teyitli vakalarını tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için cep telefonu takip sistemini aktive edeceği duyuruldu.

Kapalı alanlarda denetimli toplu faaliyet yapılma sınırı 100'den 50'ye çekildi.

Yahudilerin pazar akşamı kutlamaya başlayacağı dini bayramı Hanuka faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ancak denetimin sıkı tutulacağı aktarıldı.

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