İsrail ordusu Gazze kentinde İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu

İsrail "güvenlik kabinesinin", 8 Ağustos'ta kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermesinin ardından İsrail ordusu burada yaşayan Filistinlileri güneye sürmek için saldırıları yoğunlaştırdı. Özellikle yüzlerce Filistinlinin yaşadığı çok katlı binalar sıklıkla hedef alınıyor.

Bugünkü saldırılarda, daha önce de bombalanan ve büyük kısmı yıkılan Gazze İslam Üniversitesinin bir binası vuruldu.