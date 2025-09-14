Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail ordusu Gazze kentinde İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu

İsrail ordusu Gazze kentinde İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu

17:5614/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Gazze kentinde İslam Üniversitesi
Gazze kentinde İslam Üniversitesi

İsrail ordusu, işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentinde bulunan Gazze İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu.

İsrail "güvenlik kabinesinin", 8 Ağustos'ta kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermesinin ardından İsrail ordusu burada yaşayan Filistinlileri güneye sürmek için saldırıları yoğunlaştırdı. Özellikle yüzlerce Filistinlinin yaşadığı çok katlı binalar sıklıkla hedef alınıyor.

Bugünkü saldırılarda, daha önce de bombalanan ve büyük kısmı yıkılan Gazze İslam Üniversitesinin bir binası vuruldu.

İsrail, saldırıdan önce üniversiteye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere tahliye çağrısında bulundu, sonra da binayı hedef aldı.

İsrail ordusu bugün Gazze kentinde El-Kevser, Muhenna ve Er-Rabi binalarını vurmuştu. Bu binaların vurulmasıyla yüzlerce aile evsiz kalmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.



#gazze
#israil
#Gazze İslam Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?