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İsrail ordusu Gazze'de biri subay 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldi.

14:25 - 31/12/2023 Pazar
AA
7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldi.
7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldi.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yeni askeri can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kara işgali sırasında Gazze'de iki askerinin daha öldürüldüğünü duyuran İsrail ordusu, Gazze içinde hayatını kaybeden askerlerinin sayısının 172'ye çıktığını paylaştı.

Times of İsrael haber sitesinde, çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin "Binbaşı Eliraz Gasai ve Başçavuş Liav Seada" olduğu kaydedildi.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506'ya yükseldi.
#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin
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