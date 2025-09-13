İsrail Rum'u silahlandırıyor: Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıracak adım

Terör devleti İsrail, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) lojistik ve askeri üsse dönüştürme politikasını hızlandırdı. İşgalci güç 7 Ekim 2023'ten sonra Rum Kesimi'ni, Gazze'deki soykırımı sürdürebilmek için bir silah sevkiyat ve aynı zamanda lojistik merkezi olarak belirledi. İsrail ayrıca, Doğu Akdeniz'de hareket sahasını genişletebilmek amacıyla hem Yunanistan'ı hem de Rum Kesimi'ni kullanıyor. Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'ya yaptırımlar getirilmesiyle İsrail'e yanaşan Rum Yönetimi de soykırımcı gücün savunma sanayiinin pazarı oldu. Rum basını, son olarak İsrail tarafından adaya hava savunma sistemi teslimatı yapıldığını yazdı.

LİMASOL LİMANI'NDAN SEVKİYAT

GKRY'nin Omega televizyonu ve Cyprus News internet sitesinde yer alan haberlere göre, GKRY'nin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemi, Limasol Limanı üzerinden Ada'ya ulaştı. Rum basını, sosyal medyada yayınlanan bir videoya da haberlerinde yer vererek, İsrail'den alınan Barak MX'lerin Limasol üzerinden GKRY'nin iç bölgelerine sevk edildiğini

öne sürdü.

ASKERİ KARGO UÇAĞI DA İNDİ

Videoda, uzun ve geniş bazı askeri araçların, Limasol Limanı'ndan güvenlik önlemleri altında ayrıldığı görülüyor. Ayrıca Rum Kesimi'ndeki İsrail faaliyetlerine karşı eylemler yürüten bir Rum aktivist grubu da, İsrail'den havalanan bir askeri kargo uçağının Rum Kesimi'ndeki bir yerel havalimanına indiğinin tespit edildiğini belirtti. Rum aktivistler kargo uçağının adaya ulaşmadan önce Gazze üzerinden dolaştığını ve saldırı dronları taşıdığını iddia etti.

2024 YILINDA BAŞLADI

Rum basını, geçen yıl yetkililere dayandırdığı bir haberde, 2025'in ortalarına doğru İsrail yapımı Barak MX sisteminin teslimatının yapılacağını ve bunun GKRY'nin hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştireceğini yazmıştı. GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de değişen jeostratejik dengeler nedeniyle hava savunmasının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü ve Mari'deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne hava savunma sistemi yerleştireceklerini ifade etmişti.







