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Dünya

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz'ın ayağı kırıldı

Terör devleti İsrail'in Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın bisiklet kullanırken yaşadığı kaza sonucu ayağının kırıldığı bildirildi.

17:28 - 29/04/2024 Pazartesi
AA
Benny Gantz
Benny Gantz

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gantz, İsrail'in güneyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kibbutz Yad Mordechai yakınlarında bisiklete binerken bir kaza yaşadı.


Tel HaShomer Hastanesi'ne kaldırılan Gantz'ın, muayene sonrası ayağının kırıldığı anlaşıldı.


Gantz'ın, yapılan tetkiklerin ardından gün içinde hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.


Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gantz'ın kaza olduğu esnada motosiklete bindiğini ifade etti.


İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 26 Nisan'da içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında aracın ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.




#Benny Gantz
#bisiklet
#israil
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