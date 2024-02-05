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Dünya

İsrail Savunma Bakanı: Başka bir senaryoya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanı Joe Biden'ın başdanışmanı Amos Hochstein'a, Tel Aviv'in, Hizbullah'la olan sorunu diplomatik anlaşmalar yoluyla çözmeye hazır olduğunu bildirdi.

07:57 - 5/02/2024 Pazartesi
AA
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.

Savunma Bakanlığının ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, Hochstein ile Tel Aviv'de bir araya geldi.


Görüşmede, Lübnan sınırındaki güvenlik sorunu ve yerinden edilmiş İsraillilerin evlerine geri dönmesinin yolları ele alındı.


'Başka bir senaryoya da hazırız'


Gallant, Hochstein'a hitaben, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la olan sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız. Ama başka bir senaryoya da hazırız" ifadesini kullandı.


İsrail Savunma Bakanı, ülkesinin, Lübnan sınırında güvenliğin iyileştirilmesi ve oradan gelen saldırı tehdidinin ortadan kaldırılmasına kararlı olduğunu belirtti.


İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda çatışma yaşanıyor.

#ABD
#İsrail Savunma Bakanı
#Lübnan
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