İsrail Savunma Bakanı: Başka bir senaryoya hazırız

İşgalci İsrail Gazze'de bebek çocuk demeden aylardır katliam yapıyor. İşgalci güçler açlık ve susuzluğun had safhada olduğu bölgeye çok az sayıda insani yardım götürülmesine izin veriyor. Katil devlet insani yardım konvoyunun yanından geçtiği anda bir camiyi bombaladı. Bombalamanın etkisiyle Gazzeliler çevreye dağılırken, dehşet dolu anlar kameraya böyle yansıdı.