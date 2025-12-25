İsrail Suriye’de terörü fonluyor

Terör devleti İsrail’in Suriye’de istikrarın ve güçlü bir siyasi otorite varlığının oluşmaması adına PKK/SDG’yi ve Dürzi silahlı çeteleri silahlandırdığı ortaya çıktı. Washington Post’ta yer alan habere göre, İsrail, Suriye’deki grupları kullanarak Şara hükümetine karşı istihbari ve askeri operasyonlar yürütüyor. Tel Aviv’in Şara yönetimine karşı duran milislere silah, istihbarat ve para sağladığı belirtilen haberde, ayrıca yaklaşık 3.000 Dürzi milise aylık 100 ila 200 dolar arasında ödeme yaptığı ifade edildi. Eski İsrailli yetkili ile Suriye’deki iki Dürzi komutana göre, SDG tarafından Dürzi Askeri Konseyi’ne yarım milyon dolara varan bir meblağ aktarıldı.

ESED’İN ORDUSUNDAN LİDER SEÇİLDİ

2024 yılında İsrail’in askeri ve istihbari operasyonları, Esed'in kilit müttefikleri olan İran’ı ve Lübnanlı silahlı grup Hizbullah’ı zayıflatarak onu daha da yalnızlaştırdı. İki eski İsrailli yetkiliye göre, İsrail’deki Dürzi liderler, Esed rejiminin çökmesi ihtimaline karşı Suriye’deki yaklaşık 700 bin Dürziye liderlik edebilecek bir Suriyeli Dürzi isim arayışına girdi. Bu kişi, Esed ordusunda albaylık yapmış olan Tarık el-Şufi oldu. Eski İsrailli yetkililerden biri, Süveyde’de “askeri tecrübeye sahip 20 adamın seçildiğini, rütbe ve görevlerin dağıtıldığını ve ‘Askeri Konsey’ adı verilen yapının oluşturulmaya başlandığını” belirtti. Şufi’nin eski bir binayı komuta merkezi olarak yenilemesine ve üniforma ile temel ekipman satın almasına yardımcı olmak için, Dürzi isimlere PKK/SDG üzerinden 24 bin dolar aktarıldı. Dürzilere destek amacıyla SDG, kuzey Suriye’deki Kürt bölgelerinde kadınlar da dahil olmak üzere Suriyeli Dürzileri eğitti.

HELİKOPTERLERLE MÜHİMMAT DESTEĞİ

Esed kaçtıktan sonra İsrail kara birlikleri derhâl Suriye’ye girerek, Hermon Dağı’nın ek noktaları dâhil olmak üzere geniş bir alanı kontrol altına aldı. On gün içinde, İsrailli bir albay, Dürzilere destek sağlamak için tüfek, nakit para ve insani yardım taşımak üzere Apache helikop-terlerini havalan-dırdı. İsrail güçlerinin ölü Hizbullah ve Hamas savaşçılarından ele geçirdiği, çoğu kullanılmış silahlar gönderildi. Bir Suriyeli Dürzi milis lideri, ayrıca keskin nişancı tüfekleri, gece görüş ekipmanları ve 14 mm ile 23 mm’lik ağır makineli tüfekler için mühimmat aldıklarını anlattı. Süveyda’daki iki Dürzi milis komutanına göre, bazı Dürzi liderler SDG’den muhatapları aracılığıyla tanksavar füzeleri ve İsrail uydularından elde edilen muharebe görüntülerine de erişti. Operasyonlara doğrudan katılmış iki eski İsrailli yetkiliye göre, insani yardım paletlerinin yanına 500 tüfek, mühimmat ve balistik yelek yerleştirildi.

TERÖR DEVLETİ SURİYE’Yİ BÖLMEK İÇİN BİRİM KURDU

İsrail hükümeti içinde, İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Topraklardaki Hükümet Faaliyetleri Koordinasyonu birimi (COGAT), Suriyeli Dürzilere hafif silahlar da dâhil olmak üzere insani ve diğer yardımların gönderilmesini koordine etmek için yeni bir idari ofis kurdu. Silah akışı, Dürzi grupların Suriyelilerle çatıştığı nisan ayında zirve yaptı. Ancak İsrail’in Ağustos ayında Şara ile müzakerelere yönelmesi ve Dürzi ileri gelenlerin Suriye hükümetine destek vermesiyle bu akış azaldı. Buna rağmen İsrail, balistik yelek ve tıbbi malzeme gibi ölümcül olmayan askeri ekipmanları Suriyeli Dürzi savaşçılara havadan indirmeye devam ediyor. İsrail ayrıca, Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerine yayılmış olan Dürzilerle de irtibata geçti.











