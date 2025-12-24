İsrail Savunma Bakanı'ndan "İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklaması

Katz, İsrail ordusunca eğitimleri tamamlanan pilotların mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İran ile artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haziran'da İran'a düzenlenen saldırılara atıfta bulunan Katz, ABD'nin de katıldığı bombardımanlarda Tahran yönetimine "ağır darbe vurduklarını" savundu.

İran'ın balistik füze programı hakkında basında çıkan haberlere değinen Katz, "Savunma teşkilatı gelişmeleri yakından izliyor ve doğal olarak bunun ötesinde ayrıntı veremem." ifadesini kullandı. ABD merkezli internet sitesi Axios'ta yer alan haberde, İsrailli yetkililerin, İran'ın füze tatbikatının İsrail'e yönelik olası bir saldırının hazırlığı olabileceği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimini uyardığı belirtilmişti. Fars Haber Ajansındaki haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 22 Aralık'ta bazı kentlerde füze denemesi yaptığı aktarılmıştı. Devrim Muhafızları, füze denemesi yaptığı yönündeki haberi doğrulamamıştı.