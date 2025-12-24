13 yeni karakol inşa etti: Gazze'nin kuzeyine yerleşeceğiz

Yeni Şafak
Terör devleti İsrail'de Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 1200 yeni konut inşa edilmesi için düzenlenen “kutlamaya” katıldı. Katz, burada yaptığı konuşmada Siyonist İsrail'in varılan ateşkese rağmen Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini açıkladı.

Ateşkes sonrası Gazze'nin bazı kısımlarında işgali sürdüreceklerini savunan Katz, "Zamanı geldiğinde, boşaltılan işgal yerlerinin yerine Gazze'nin kuzeyinde karakollar kuracağız. Bunu doğru zamanda ve uygun şekilde yapacağız" dedi. İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede, Gazze'yi de işgal etmişti. İşgalini sürdüren İsrail, Filistinlilerin topraklarını gasbederek Gazze'deki birçok noktaya yasa dışı Yahudi işgal birimleri inşa etmişti. Bu yasa dışı işgal birimleri, 2005'te İsrail tarafından boşaltılmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanların da destek verdiği bazı dernek ve kuruluşlar, Gazze'de 2005'te boşaltılan bu yasa dışı yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesini ve buralara gaspçı İsraillilerin yerleştirilmesini savunuyor.

İŞGALİ KALICILAŞTIRMA ADIMLARI

Öte yandan Yeni uydu görüntüleri, İsrail ordusunun ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze genelinde sivil altyapıyı sistematik biçimde yok etmeye devam ettiğini ortaya koydu. Bulgular, bölgede kalıcı bir işgalin altyapısının oluşturulduğuna işaret ediyor. Planet Labs tarafından sağlanan ve Gazze kenti ile Şucaiyye Mahallesi’nin ateşkes öncesi ve ateşkesten birkaç gün sonraki durumunu karşılaştıran görüntüler, yıkımın son haftalarda hız kesmeden sürdüğünü belgeledi. Ayrıca, Forensic Architecture tarafından yapılan araştırmalar ve yeni yayımlanan uydu görüntüleri, İsrail’in ateşkesten bu yana Gazze’de, Sarı Hat çevresi dahil olmak üzere 13’ten fazla yeni askeri karakol inşa ettiğini ortaya koydu. Araştırma grubuna göre İsrail, Gazze’nin yaklaşık yüzde 50’si üzerinde kontrolü pekiştiriyor ve yeni askeri noktalar için alan açmak amacıyla sivil altyapıyı sürekli olarak yıkıyor.



