Dünya İsrail Suriyedeki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi
ORTADOĞU

İsrail Suriye’deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. İsrail savaş uçakları Suriye’nin Irak sınırı yakınında bulunan Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine en az 30 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Haber Merkezi AA İHA
Saldırı sırasında büyük patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.
Saldırı sırasında büyük patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye’nin Irak sınırı yakınında bulunan Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine en az 30 hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklar, saldırıda Esed rejimi ve İran destekli grupların üslerinin hedef alındığı açıkladı. Saldırı sırasında büyük patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.10'da Deyrizor kent merkezi ile Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan Elbu Kemal ilçesindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Fırlatılan bazı füzelerin Suriye’nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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İran Devrim Muhafızları bulunuyor

Ülkenin doğusundaki Deyrizor kent merkezi ve Irak sınırındaki Elbu Kemal'de, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar yoğun olarak varlık gösteriyor.

Esed rejimi, İsrail'in 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu, 18 Kasım 2020'de Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Rejim ve İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğu kırsalındaki bazı ilçeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

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Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeler"i açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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