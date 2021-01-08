Dünya İran Devrim Muhafızıları Basra Körfezine yeraltı füze üssü kurdu Açılışta ABD ve İsrail bayrakları çiğnendi
ORTADOĞU

İran Devrim Muhafızılar'ı Basra Körfezi'ne yeraltı füze üssü kurdu: Açılışta ABD ve İsrail bayrakları çiğnendi

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi kıyısında yeraltı füze üssü kurduklarını açıkladı. İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğreneyerek, iki ülkeye mesaj verdi.

Haber Merkezi DHA
İran, Basra Körfezi'nde yeraltı füze üssü kurdu.
İran, Basra Körfezi'nde yeraltı füze üssü kurdu.

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi kıyısında yeraltı füze üssü kurduklarını açıkladı.

ABD VE İSRAİL BAYRAKLARI ÇİĞNENDİ

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğreneyerek, iki ülkeye mesaj verdi.

"DÜŞMANLARIN KABUSU OLACAK"

Devlet televizyonunda yayınlanan haberde Hüseyin Selami'nin yeraltı üssünün donanmanın stratejik füzelerinin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söylediği aktarıldı. Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Birliği, İran'ın körfez hattı boyunca inşa ettiği yer altı "füze şehirlerinin" "düşmanların kabusu" olacağını açıklamıştı.

Salami yüzlerce kilometre menzili olan bu füzelerin hedeflerine tam isabet etme ve yüksek imha kapasitesine sahip olduğunu ve düşmanın elektronik savunma mekanizmalarını aşabileceğini söyledi.

İran lideri Ruhani: ABD'de gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi
DÜNYA
İran lideri Ruhani: ABD'de gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi

Avrupa İran'ın uranyum zenginleştirmesinden endişe duyuyor: Nükleer anlaşmanın açık ihlali
DÜNYA
Avrupa İran'ın uranyum zenginleştirmesinden endişe duyuyor: Nükleer anlaşmanın açık ihlali

İran Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulundu
DÜNYA
İran Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulundu
Abone Ol Google News
Norveçin kasabasından esinlendi

Norveç'in kasabasından esinlendi

​Köyüne aynısını kurdu çocukları sevindirdi.
Yasak öncesi son hamsiler

Yasak öncesi son hamsiler

Balıkçılar avlanma sınırlamasından memnun: Kilosu 20 TL.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz

Antalya'da aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.