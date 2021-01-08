İran Devrim Muhafızılar'ı Basra Körfezi'ne yeraltı füze üssü kurdu: Açılışta ABD ve İsrail bayrakları çiğnendi

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi kıyısında yeraltı füze üssü kurduklarını açıkladı.

ABD VE İSRAİL BAYRAKLARI ÇİĞNENDİ

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğreneyerek, iki ülkeye mesaj verdi.

"DÜŞMANLARIN KABUSU OLACAK"

Devlet televizyonunda yayınlanan haberde Hüseyin Selami'nin yeraltı üssünün donanmanın stratejik füzelerinin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söylediği aktarıldı. Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Birliği, İran'ın körfez hattı boyunca inşa ettiği yer altı "füze şehirlerinin" "düşmanların kabusu" olacağını açıklamıştı.

REKLAM

Salami yüzlerce kilometre menzili olan bu füzelerin hedeflerine tam isabet etme ve yüksek imha kapasitesine sahip olduğunu ve düşmanın elektronik savunma mekanizmalarını aşabileceğini söyledi.

DÜNYA İran lideri Ruhani: ABD'de gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi

DÜNYA Avrupa İran'ın uranyum zenginleştirmesinden endişe duyuyor: Nükleer anlaşmanın açık ihlali