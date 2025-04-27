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İsrail, Yemen'den atılan bir füzenin engellendiğini duyurdu

İsrail, Yemen'den atılan bir füzenin engellendiğini duyurdu

11:0427/04/2025, Pazar
AA
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İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğünü duyurdu. Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'in Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nün "Filistin 2" adlı hipersonik balistik füzeyle vurulduğunu söylemişti.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan füze nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'ndeki Arava bölgesi ile Kızıldeniz yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.


Söz konusu füzenin hava savunma sistemlerince ülke topraklarına varmadan düşürüldüğü ifade edildi.


Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'in Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nün "Filistin 2" adlı hipersonik balistik füzeyle vurulduğunu söylemişti.


İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.



#Husiler
#İsrail ordusu
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