İsrail yıkıyor Filistinliler imar ediyor

Terör devleti İsrail’in bir seneyi aşkın süredir yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi her geçen gün yerle bir edil. İşgalciler, sadece bölgedeki sivilleri katletmeyip tüm şehri tarumar ederek Gazze’yi yaşanılmaz hale getiriyor. Gazze’de, bütün zorluklara rağmen istikrarlı şekilde topraklarını savunan halk, şehrin yeniden ihyası için var gücüyle çalışıyor. Kısıtlı imkanlara sahip oldukları halde halkın ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen Gazze Belediye Sözcüsü Asem Al Nabeh, “Savaş devam etse bile şehrimizi ihya etmekten geri durmayacağız. Yılmadan devam edeceğiz, çünkü yapılacak daha çok işimiz var” dedi.





810 KM’LİK YOL HASAR ALDI

İşgalcilerin bombardımanından kaynaklı yer altı ve yer üstü yapıların ciddi zarar gördüğünü belirten Al Nabeh, “1 senedir Gazze’nin her köşesi tarumar edilmeye çalışılıyor. İşgalciler özellikle yer altı su kaynaklarını ve depolarını hedef alıyor. Biz de belli başlı bölgelerde kanalizasyon borularını ve yer altı temiz su kanallarını onarmaya çalışıyoruz. 810 km’lik yol tamamen hasarlı. 62 su kuyusu, 4 su deposu, 3 yağmur suyu toplama havuzu, 15 bin metrelik yağmur su hattı, 175 kanalizasyon şebekesi, 105 bin metrelik su hattı zarar gördüğü için bölgemizde ciddi temiz su eksikliği yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.





160 BİN TON ÇÖP YIĞINI VAR

Hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil yakıt ihtiyaçlarının olduğuna vurgu yapan Al Nabeh, “Biz belediye olarak kısıtlı imkanlarla halkımızın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Gazze Şeridi’nde su durumunu kademeli olarak iyileştirmek için yerel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ediyor ve çabalıyoruz. Belediye çalışanları olarak ilk günden bugüne kadar her gün halkımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için birçok alanda çalışıyoruz. Savaş devam ettiği için sokaklarda yığınla çöpler bulunuyor bu durum bölgedeki hastalıkları tetikliyor. Şu an Gazze’de 160 bin ton çöp yığını bulunuyor bunları gün ışığında elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz ancak yetersiz kalıyoruz” şeklinde konuştu.





“YILMADAN,DEVAM EDECEĞİZ”

Gazze Belediyesinde görev alan 45 personelin şehit olduğunu belirten Al Nabeh, “Şehrin yer altı ve yer üstü yapılarına zarar verildiği gibi bölgedeki tarihi yapılara ve önemli binalara da zarar verildi. 22 belediye binamız, 5 kültür ve spor tesisimiz, 165 arkeolojik yapı zarar gördü. Bunun yanında doğal güzelliklerimizin de hedef alınması şehrimizi her açıdan tarumar ettiklerini gösteriyor. 60 bin ağaç yoğun bombardıman nedeniyle zarar gördü. 9 botanik bahçe, 8 yerel pazar hasar aldı. Halkımıza hizmet eden belediyemizdeki 45 personelimiz işgalcilerin bombardımanlarına hedef olarak şehit oldu. Savaş devam etse bile bizler şehrimizi yeniden ihya etmekten geri durmayacağız. Yılmadan devam edeceğiz, çünkü yapılacak daha çok işimiz var, korunacak daha çok hayat ve halkımıza aşılayacağımız daha çok umut var” dedi.





Geceden sabaha 29 şehit

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi. İsrail'in dün akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu. Cibaliya'nın El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nde Ed-Dahduh ailesinin evine düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Han Yunus'a bağlı Beni Süheyla bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı eve düzenlenen saldırıda 10, El-Fuhari kasabasında 7 kişi yaşamını yitirdi.



















