Terk etmektense vatanımızda ölürüz

"Generaller Planı" diye bilinen saldırı stratejisiyle Gazze'nin kuzeyini boşaltmayı hedefleyen işgalci güç, Filistinlilerin toprakalrını terk etmeme direnişi karşısında şiddetin dozajını her gün artırıyor. İngiltere merkezli Oxfam yardım kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in on gündür gıda ve tıbbi yardım girişine izin vermediği bölgede insanlar hayvan yemleri ile gündelik öğünlerini geçiştirmeye başladığı aktarıldı. Açıklamada insanların güneye bir "Ölüm yürüyüşüne" çıkmaktansa, "evlerinde ölmeyi tercih ettikleri" belirtildi. Oxfam açıklamasında, "Filistinlilerin sürgündense açlıktan ölmeyi göze aldıkları" belirtildi.

İşgalci güç İsrail'in katliam politikası ters tepiyor. Filistin halkının direnişini kırmayan işgalci güç kendi içinde hızla kan kaybediyor. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre işgalci gücün bölgeye yaydığı şiddet karşısında kendi vatandaşları çareyi Batılı ülkelere kaçmakta buluyor. Habere göre ülkedeki yetişmiş insan gücü özellikle seküler nüfus, İsrail'in artık güvenli olmadığını değerlendirerek, maddi birikimlerini de yanlarına alarak çifte vatandaş oldukları diğer ülkelere göç etmeye başladı. Bu yılın ilk yedi ayında, 2023'ün aynı dönemine göre rekor düzeyde, 40 bin 600 kişi İsrail'i kalıcı olarak terk etti. Geçen yılın tamamında 55 bin 400 kişinin ülkeyi terk ettiği belirtilirken, 2024 sonunda bu rakamın aşılacağına kesin gözüyle bakılıyor. İsrail'in 9 milyonluk nüfusunun 2 milyonunu Filistinliler oluşturuyor. Buna göre iki yılda 100 binden fazla kişinin ülkeyi terk etmesi alarma sebep oldu.