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Dünya İsrailde açık havada maske artık zorunlu değil
ASYA

İsrail'de açık havada maske artık zorunlu değil

9 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 5 milyonu aşkın kişinin aşılanması üzerine maske kullanımıyla ilgili yeni karar alındı. İsrail'de açık havada maske takmak artık zorunlu olmayacak. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

Haber Merkezi Diğer
İsrailde açık havada maske artık zorunlu değil
İsrail

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, perşembe günü yaptığı yazılı açıklamayla, açık havada maske takma zorunluluğunun pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurmuştu.

Kapalı mekanlarda devam edecek

İsrail'de, bugün itibariyle bu zorunluluk kalktı. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

5 milyondan fazla kişi aşılandı

9 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 5 milyonu aşkın kişiye koronavirüs aşısının iki dozu da yapıldı. Günlük vaka sayıları son günlerde 200'lerin altına indi.

İsrail'de normalleşme adımı: Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
KORONAVİRÜS
İsrail'de normalleşme adımı: Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
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