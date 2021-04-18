İsrail'de açık havada maske artık zorunlu değil

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, perşembe günü yaptığı yazılı açıklamayla, açık havada maske takma zorunluluğunun pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurmuştu.

Kapalı mekanlarda devam edecek

İsrail'de, bugün itibariyle bu zorunluluk kalktı. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

5 milyondan fazla kişi aşılandı

9 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 5 milyonu aşkın kişiye koronavirüs aşısının iki dozu da yapıldı. Günlük vaka sayıları son günlerde 200'lerin altına indi.