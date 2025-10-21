Yeni Şafak
İsrail'de çöküş tsunamisi: Akın akın ülkeyi terk ediyorlar

21:2821/10/2025, Salı
İsrail'den kaçışlar göçten ziyade tsunami olarak nitelendirildi.
İsrail’de savaş politikaları, ekonomik kriz ve toplumsal kutuplaşma, vatandaşları ülkeyi terk etmeye zorluyor. Knesset raporu, 2022’den bu yana 125 binden fazla İsraillinin göç ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar bu tabloyu “İsrail tarihinin en büyük beyin göçü” olarak nitelendiriyor. Ülkedeki muhalefet ise artan göçe yönelik iktidarı eleştirerek, 'İsrail'in artık vatandaşlarına yaşanabilir bir ülke sunamadığını' belirtiyor.

İsrail parlamentosu Knesset’te sunulan yeni bir rapor, ülkeyi terk eden İsraillilerin sayısındaki dramatik artışı gözler önüne serdi.

Knesset Araştırma ve Bilgi Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, yalnızca son iki yılda 125 binden fazla İsrailli, kalıcı olarak yurtdışına taşındı.

“Bir göç dalgası değil, İsrail'den bir tsunami”

The Jaruselam Post'ta yer alan habere göre Komite Başkanı Gilad Kariv, durumu “bir göç dalgası değil, İsrail’den bir tsunami” sözleriyle tanımlayarak hükümeti uyardı.

Kariv, “Bu eğilim ülkenin geleceğini tehdit ediyor, hükümet artık bu gerçeği kabul etmeli.” dedi.

Akın akın ülkeden kaçıyorlar

Verilere göre 2022’de 29 bin700, 2023’te 58 bin 600, 2024’ün ilk sekiz ayında ise 36 bin 900 İsrailli ülkeyi terk etti. Geri dönenlerin sayısı ise hızla azalıyor.

Uzmanlar, bu tabloyu ekonomik sıkışmışlık, siyasi istikrarsızlık ve artan militarist politikaların sonucu olarak yorumluyor.

Knesset üyeleri, “ülkenin en parlak beyinlerinin ve üretici kesimlerinin” İsrail’den kaçtığını, ekonomiye milyarlarca şekel zarar verildiğini belirtiyor.

“İsrail artık vatandaşlarına yaşanabilir bir ülke sunamıyor”

Ulusal Sigorta Enstitüsü verilerine göre, sadece 2024 yılında 8 bin 400’den fazla İsrailli vatandaşlık ve ikametini iptal ettirmek için başvuruda bulundu.

Bu sayı, İsrail toplumundaki umutsuzluk ve güven kaybının açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Artan göçün ardından İsrail hükümetine yönelik eleştiriler sertleşirken, muhalefet “İsrail artık vatandaşlarına yaşanabilir bir ülke sunamıyor.” diyerek Netanyahu yönetimini hedef aldı.



HMGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu