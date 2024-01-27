İsrail'de Hamas endişesi: Ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazanıyor

Savaş gibi acil durumlar için kurulan acil durum komitelerine ek olarak, önceden Hamas idaresinde olan belediyelerin, kuzey ve orta kesimlerde hizmet vermeye başladığına işaret edildi.

Savaş gibi acil durumlar için kurulan acil durum komitelerine ek olarak, önceden Hamas idaresinde olan belediyelerin, kuzey ve orta kesimlerde hizmet vermeye başladığına işaret edildi.

İsrail, daha önce pek çok defa, Gazze'ye yönelik savaşın amacının Hamas'ı yok etmek ve esirleri geri getirmek olduğunu belirtmişti ancak 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta henüz bu hedeflerden hiçbirini gerçekleştiremedi.