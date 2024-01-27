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Dünya

İsrail'de Hamas endişesi: Ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazanıyor

İsrail basınına göre, Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile orta kesiminde yeniden kamu hizmeti vermeye başladı. Haberde, Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili karar alınmamasının Hamas'ın, kamu hizmetleri alanında güçlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.

07:13 - 27/01/2024 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, ismini vermediği iki yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas'ın, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde yeniden sivil idare bakımından güç kazandığı ifade edildi.


Haberde, Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili karar alınmamasının Hamas'ın, kamu hizmetleri alanında güçlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.


Savaş gibi acil durumlar için kurulan acil durum komitelerine ek olarak, önceden Hamas idaresinde olan belediyelerin, kuzey ve orta kesimlerde hizmet vermeye başladığına işaret edildi.

İsrail, daha önce pek çok defa, Gazze'ye yönelik savaşın amacının Hamas'ı yok etmek ve esirleri geri getirmek olduğunu belirtmişti ancak 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta henüz bu hedeflerden hiçbirini gerçekleştiremedi.




#gazze
#israil
#Hamas
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