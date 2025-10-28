Yeni Şafak
İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla ilgili haftada 4 celse düzenlenecek

İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla ilgili haftada 4 celse düzenlenecek

16:1428/10/2025, Salı
AA
İsrail mahkemesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde açılan yolsuzluk davaları kapsamında, haftada dört oturum düzenleyeceği bildirildi. Devlet televizyonu KAN’ın haberinde konuyla ilgili bilgi verildi.

Mahkemede daha önce haftada 2 ya da 3 oturum düzenlediği belirtilen haberde, duruşmaları gelecek aydan itibaren haftada dörde çıkarılacağı belirtildi.


Netanyahu’nun savunma heyetinin haftada dört oturuma karşı çıktığı ve celse sayısının azaltılması yönündeki taleplerinin yargı tarafından reddedildiği kaydedildi.

Yedioth Ahronot, Mahkeme Başkanı Rivka Friedman Feldman’ın, Netanyahu’nun dört oturumdan üçüne katılması yönündeki savunma heyetinin talebini de reddettiğini aktardı.


Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.


Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.


Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.



