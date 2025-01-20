İsrail’de siyasi deprem: Koalisyon yıkılmak üzere

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmek zorunda kalması, liderliğini yaptığı aşırı sağcı koalisyon hükümetini yıkılmanın eşiğine getirdi. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) 6 sandalye sahip Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, hükümetteki partili iki bakanıyla birlikte istifa etti. Parti tarafından yapılan açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi. Aşırı sağcı tavırları ve Filistinlilere yönelik vahşet talep eden açıklamalarıyla bilinen aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, daha önce birçok kez ateşkesin kabulü halinde istifa edeceğini duyurmuştu.