İsrail’de siyasi deprem: Koalisyon yıkılmak üzere

Netanyahu’nun ateşkesi kabul etmek zorunda kalması, liderliğini yaptığı aşırı sağ koalisyonu yıkılmanın eşiğine getirdi. Parlamentoda 6 sandalyeye sahip Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, hükümetteki partili iki bakanıyla birlikte istifa etti. Ateşkese karşı çıkan sağcı Maliye Bakanı Smotrich de, savaşa dönülmezse istifa edip hükümeti yıkacağını ilan etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmek zorunda kalması, liderliğini yaptığı aşırı sağcı koalisyon hükümetini yıkılmanın eşiğine getirdi. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) 6 sandalye sahip Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, hükümetteki partili iki bakanıyla birlikte istifa etti. Parti tarafından yapılan açıklamada, partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi. Aşırı sağcı tavırları ve Filistinlilere yönelik vahşet talep eden açıklamalarıyla bilinen aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, daha önce birçok kez ateşkesin kabulü halinde istifa edeceğini duyurmuştu.
SMOTRİCH: YA SAVAŞ YA HÜKÜMET
Ateşkese şiddetle karşı çıkan bir başka aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise İsrail ordusunun Gazze'ye savaşmaya dönmemesi halinde istifa ederek hükümeti yıkacağını duyurdu. Smotrich'in Dini Siyonist Partisi, 120 sandalyeli Knesset'te 8 sandalyeye sahip bulunuyor. Ben-Gvir'in çekilmesinin ardından Smotrich de çekilirse Netanyahu'nun koalisyonu Knesset'teki çoğunluğu kaybedecek ve güven oylamasında yıkılmakla karşı karşıya kalacak. Ateşkes sonrası yaptığı açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi strateji konusunda zayıf olmakla suçlayan Smotrich, “Gazze'nin tamamını ele geçirmemize ve yönetmemize yol açacak şekilde savaşmaya geri dönmezse hükümeti devireceğim. Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına ‘Bu benim politikam; bunu uygulamazsan evine git’ derdim” ifadelerini kullandı.