Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'den Yemen'e hava saldırıları: Dört ölü 67 yaralı

İsrail'den Yemen'e hava saldırıları: Dört ölü 67 yaralı

23:5124/08/2025, Pazar
IHA
AA
Sonraki haber
İsrail'in saldırıları sonrası Husiler, Gazze ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.
İsrail'in saldırıları sonrası Husiler, Gazze ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İsrail, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenledi. Sana'nın orta kesimindeki 60. Cadde üzerinde yer alan yakıt deposu ile güneyindeki elektrik santraline düzenlenen hava saldırıları sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail’in başkent Sana’ya gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e, yaralı sayısının ise 67’ye yükseldiğini açıkladı.

"Gazze’deki kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz"

İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Yemen Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e, yaralı sayısının ise 67’ye yükseldiğini açıkladı. Saldırıların ardından açıklama yapan Husilerin üst düzey yetkililerinden Abdulkadir el-Murtada, Husilerin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirterek, "İsrail şunu bilmeli ki, ne pahasına olursa olsun Gazze’deki kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz" dedi.

Sana'daki yakıt deposu ve elektrik santralleri hedef alındı

İsrail ordusu, Husilerin geçtiğimiz cuma günü İsrail’e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği saldırıya karşılık olarak bugün başkanlık sarayı yerleşkesini, 2 elektrik santralini ve 1 yakıt deposunu hedef almıştı.



#İsrail
#Yemen
#Sana
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2025–2026 çalışma takvimi