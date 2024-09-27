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Dünya
İsrail'den yeni katliam: Gazze'de engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti

İsrail'den yeni katliam: Gazze'de engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti

07:3427/09/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir anne ile baba ve engelli iki çocukları hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cibaliya bölgesinde el-Batş ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.


Açıklamada, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve engelli iki çocukları olduğu vurgulandı.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hava saldırısında hedef alınan ev yıkıldı, çevredeki birçok evde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi de yaralandı.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli öldü, 96 bin 92 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



Siyonist İsrail katlettiği 88 sivilin cenazesini konteyner içinde Gazze'ye gönderdi

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 41 bin 467 Filistinli'yi katlettiği Gazze'de bir yeni katliama imza attı. İnfaz ettiği 88 sivilin cenazesini konteyner içinde Gazze'ye gönderen siyonist çete, kurbanların kimlikleri, yaşları ve nerede öldüklerine dair ise hiçbir bilgi paylaşmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri bilgisini paylaşana kadar cansız bedenleri İsrail tarafına iade etme kararı aldığını dile getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kızılhaç Örgütü'nden, uluslararası protokollere uygun şekilde cenazelerin teslim işlemlerinin tamamlanması istendi.


#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail

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