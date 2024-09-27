İsrail'den yeni katliam: Gazze'de engelli iki çocuklu 4 kişilik bir aileyi yok etti

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 41 bin 467 Filistinli'yi katlettiği Gazze'de bir yeni katliama imza attı. İnfaz ettiği 88 sivilin cenazesini konteyner içinde Gazze'ye gönderen siyonist çete, kurbanların kimlikleri, yaşları ve nerede öldüklerine dair ise hiçbir bilgi paylaşmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri bilgisini paylaşana kadar cansız bedenleri İsrail tarafına iade etme kararı aldığını dile getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kızılhaç Örgütü'nden, uluslararası protokollere uygun şekilde cenazelerin teslim işlemlerinin tamamlanması istendi.