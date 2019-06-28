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Dünya İsrailin Akdenizi işgal planı
ORTADOĞU

İsrail’in Akdeniz’i işgal planı

Filistin’in imhasının konuşulduğu Bahreyn’de Doğu Akdeniz’in de konuşulduğu belirtiliyor. Filistinli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Celal Selmi, İsrail’in yeni Akdeniz projeksiyonu kapsamında Lübnan Münhasır Ekonomik Bölgesi niteliği taşıyan Kariş bölgesi ve 9 Blok olarak isimlendirilen deniz hattının İsrail’e verileceğini söyledi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Bahreyn Çalıştayı’nda Akdeniz’de harita değişikliği de gündeme gelen konular arasında yer aldı.
Bahreyn Çalıştayı’nda Akdeniz’de harita değişikliği de gündeme gelen konular arasında yer aldı.

ABD’nin Filistin’i imha planının görüşüldüğü Bahreyn’de, Doğu Akdeniz de gündeme geldi. Lübnan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi olan ve zengin gaz yatakları ile dolu 9. bloğun İsrail’e verilmesine yeşil ışık yakıldı.

Ortadoğu ve İslam dünyasına yönelik ABD-İsrail planının konuşulduğu Bahreyn Çalıştayı’nda Akdeniz’de harita değişikliği de gündeme gelen konular arasında yer aldı. Filistinli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Celal Selmi, İsrail’in yeni Akdeniz projeksiyonu kapsamında Lübnan Münhasır Ekonomik Bölgesi niteliği taşıyan Kariş bölgesi ve 9 Blok olarak isimlendirilen deniz hattının İsrail’e verileceğini açıkladı.

Yeni Şafak’a konuşan Filistinli uzman, İsrail’in karada olduğu gibi Akdeniz haritasında da yeni işgal alanları belirlediğini anlattı.

İSRAİL SINIRLARINI AŞIYOR

Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi tarafından tırmandırılan gerginliğe dikkat çeken Celal Selmi, “Akdeniz’de Türkiye aleyhinde yürütülen provokasyonun en önemli aktörü İsrail. Bahreyn zirvesinde çizilen Akdeniz haritası, Kıbrıs açıklarında süren provokasyonun bir parçası ve bölgede Türkiye’nin önünü kesme girişimlerinin devamıdır. İsrail, kara ile birlikte deniz sınırlarının da yeniden çizilmesini istiyor. Bu işgal hamlesi ile bir yandan Türkiye’nin hareket alanını daraltmak, diğer yandan ise Kıbrıs provokasyon sahasına yaklaşmak istiyor” dedi.

Akdeniz’de başta Gazze açıklarında yer alan Maren bölgesi olmak üzere milyarlarca metreküp gaz potansiyeli tespit edildiğini kaydeden Selmi, Akdeniz planının detaylarını şöyle özetledi:

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HEDEF ZENGİN GAZ REZERVLERİ

  • “İsrail tarafının önceden belirlediği alanın devri konusunda yapılacaklar Bahreyn’de Arap katılımcılara iletildi. İsrail araştırma ekipleri Akdeniz’de 5 büyük gaz havzası tespit etti ve buralarda sondaj faaliyetlerine başlama hazırlığı yapıyor. Karşılığında Ürdün üzerinden Filistinlilere yurtdışı seyahat konusunda kolaylık tanınması ve Sina yarımadasında Gazze için liman ve havalimanı inşaa ederek Filistinlilere kiralama taahhüdünde bulunuldu. Bu olayda en çarpıcı nokta ise tüm bunlar için belirlenen 6 milyar dolarlık bütçenin Suud ve BAE’ye ödettirilmesidir.”

Yavuz'dan sonra Fatih'e de selam
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Yavuz'dan sonra Fatih'e de selam
Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'e ulaşan Türkiye'nin ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz'un Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlanmasının ardından benzer bir tablo bu sefer de yine arama yapmak üzere bölgede bulunan ilk sondaj gemimiz 'Fatih' için gerçekleşti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunan 'Fatih' sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynini selamladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Hava Kuvvetlerimize ait bir F-16 savaş uçağımız, Doğu Akdeniz'de bulunan Fatih sondaj gemimizi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynimizi selamladı' denildi.

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