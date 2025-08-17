Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlar ciddi ihlallere maruz kalıyor

İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlar ciddi ihlallere maruz kalıyor

17:3317/08/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrail'in Damon Hapishanesindeki
İsrail'in Damon Hapishanesindeki

İsrail'in Damon Hapishanesinde tutulan Filistinli kadınlara karşı "aşağılama ve köpeklerin üzerlerine salınması" gibi ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadın tutukluların ağustos ayının ilk yarısında hapishane yönetimi tarafından uğradığı ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Kadınların, aşağılayıcı ve onur kırıcı bir şekilde hücrelerinden çıkarıldığı, başlarını eğmeye zorlandığı ve hapishane avlusuna götürülerek tacizde bulunulduğu ifade edildi.

Hücrelere yapılan bu baskınlardan ikisinde göz yaşartıcı gaz bombası ve polis köpeklerinin kullanıldığı kaydedildi.

Tamamı Damon'da bulunan kadın tutukluların sayısının 48 olduğu, bunlardan ikisinin çocuk, birisinin ise doğumu yaklaşmış hamile bir kadın olduğu aktarıldı.

Filistinli kadınlara sistematik şiddet

Kadınlara yönelik söz konusu ihlallerin yeni olmadığına bilakis sistematik bir şekilde sürekli tekrarlandığına ve Gazze'deki soykırımın başlangıcından bu yana da eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığına işaret edildi.

Kadınların tutukluluk koşullarının trajik ve zor olduğuna ve en temel haklarından bile mahrum edildiklerine değinilen açıklamada, tutuklulara verilen yiyeceklerin az ve bazılarının bozuk olduğu, kadınların yüksek sıcaklık, nem, havalandırma ve kişisel hijyen eksikliğinden kaynaklanan cilt sorunları yaşadığı belirtildi.

Esirler Cemiyetinin daha önce yayımladığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde ağustos ayı başı itibarıyla 48'i kadın, 450'si çocuk olmak üzere 10 bin 800 Filistinli tutuklu bulunuyor.



#Filistinli tutuklular
#israil
#Damon Hapishanesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg T10F menzili güncellendi: Tesla Model Y’yi geçti