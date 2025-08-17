İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlar ciddi ihlallere maruz kalıyor

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadın tutukluların ağustos ayının ilk yarısında hapishane yönetimi tarafından uğradığı ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Kadınların, aşağılayıcı ve onur kırıcı bir şekilde hücrelerinden çıkarıldığı, başlarını eğmeye zorlandığı ve hapishane avlusuna götürülerek tacizde bulunulduğu ifade edildi.

Hücrelere yapılan bu baskınlardan ikisinde göz yaşartıcı gaz bombası ve polis köpeklerinin kullanıldığı kaydedildi.

Tamamı Damon'da bulunan kadın tutukluların sayısının 48 olduğu, bunlardan ikisinin çocuk, birisinin ise doğumu yaklaşmış hamile bir kadın olduğu aktarıldı.

Filistinli kadınlara sistematik şiddet

Kadınlara yönelik söz konusu ihlallerin yeni olmadığına bilakis sistematik bir şekilde sürekli tekrarlandığına ve Gazze'deki soykırımın başlangıcından bu yana da eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığına işaret edildi.

Kadınların tutukluluk koşullarının trajik ve zor olduğuna ve en temel haklarından bile mahrum edildiklerine değinilen açıklamada, tutuklulara verilen yiyeceklerin az ve bazılarının bozuk olduğu, kadınların yüksek sıcaklık, nem, havalandırma ve kişisel hijyen eksikliğinden kaynaklanan cilt sorunları yaşadığı belirtildi.

Esirler Cemiyetinin daha önce yayımladığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde ağustos ayı başı itibarıyla 48'i kadın, 450'si çocuk olmak üzere 10 bin 800 Filistinli tutuklu bulunuyor.







