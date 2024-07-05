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İsrail'in eski Başbakanı Barak: Netanyahu giderse Gazze'de savaş bitebilir

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı ülkedeki öfke seli de büyüyor. Ülkede binlerce kişi sokaklara dökülüp Netanyahu'yu protestolarını sürdürürken, Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da Gazze Kasabı'nın değiştirilmesiyle Gazze'de savaşın bitebileceğini söyledi. Barak, Netanyahu'nun koltuktan indirilmesinin yolunun, İsrail'de muhalefet ve gençlik hareketi liderleri öncülüğünde halkın "şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri, devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi ve Meclis önünde oturma protestosu" yapmasından geçtiğini de vurguladı.

20:27 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 20:41 - 5/07/2024 Cuma
AA
Ehud Barak
Ehud Barak

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin değişmesiyle "Gazze'de savaşın bitebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun internet sitesinde yazısı yayımlanan Barak, Netanyahu hükümeti'nin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "9 ay süren savaşın ardından kritik bir noktadayız. Zaferle çıkabiliriz ve çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'nun değiştirilmesi gerekli"

Barak, İsrail'in "cesaret, bilinç ve hatalarını kabul etmeye" ihtiyacı olduğunu belirterek, "gerçeklerle yüzleşilmesi ve boş sloganların arkasına saklanılmaması" gerektiğini vurguladı.

"Hükümetin ve piramidin tepesindeki kişinin (Netanyahu) değiştirilmesi gerekli." ifadelerine yer veren Barak, İsrail'in kazanmasının tek yolunun her şeyi yeniden inşa etmek olduğunu" kaydetti.

Barak, ayrıca Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "müzakerelere derhal başlanması" ve "mümkün olan en iyi anlaşmanın yapılması" çağrısında bulundu.

"Hamas'ın yok edilmesi yıllar alır"

"Hamas'ın askeri kapasitesinin yok edilmesinin yıllar alacağını" savunan Barak, "Stratejik karar alamayanların savaşı bitiremeyeceğini ve uzun vadede başarısızlığa uğrayacağını unutmayalım." ifadeleriyle Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Gazze Kasabı'nı koltuktan indirmenin yollarını söyledi

Barak, Netanyahu'nun koltuktan indirilmesinin yolunun, İsrail'de muhalefet ve gençlik hareketi liderleri öncülüğünde halkın "şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri, devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi ve Meclis önünde oturma protestosu" yapmasından geçtiğini vurguladı.



#Binyamin Netanyahu
#Ehud Barak
#israil
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