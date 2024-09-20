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İsrail'in işgale son vermesi yönündeki BM kararına hangi ülkeler karşı çıktı?

İsrail'in işgale son vermesi yönündeki BM kararına hangi ülkeler karşı çıktı?

Zeynep Karçığa
15:3420/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi istenen kararı kabul etti.
BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi istenen kararı kabul etti.

Arap ve İslam ülke ve kuruluşları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline 12 ay içinde son vermesini talep eden tarihi kararını memnuniyetle karşılamaya devam ederken, pek çok okuyucu karara karşı çıkan ülkeleri araştırdı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "işgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri" başlıklı acil özel oturum düzenlendi.


Oturumda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısı oylama sunuldu. Tasarı, 14'e karşı 124 oy ile kabul edildi. 43 ülke çekimser kaldı.


Kabul edilen tasarıda, İsrail'in daha fazla gecikmeden işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sonlandırması ve karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde Filistin topraklarından çekilmesi talep edildi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararları doğrultusunda uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirmesi, bunun yanı sıra tüm yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması, tüm yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarından tahliye edilmesi istendi.



Destekleyen ülkeler

Karara destek veren 124 ülke arasında doğal olarak Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra Çin, Rusya, Fransa, Brezilya, Norveç, İspanya, Portekiz, Belçika, İrlanda, Kuzey Kore, Meksika gibi önemli ülkeler de yer aldı.


Oy vermekten kaçındılar

Oylamaya katılmayan ülkeler arasında İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Avusturya, Danimarka, İsviçre ve Ukrayna yer aldı.


Hangi ülkeler karara karşı çıktı?

Karara karşı oy kullanan 14 ülkenin başında İsrail, ABD, Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Malavi ve Paraguay'ın yanı sıra Mikronezya, Fiji, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu ve Papua Yeni Gine gibi çok küçük ülkeler de yer aldı.


#Gazze
#İsrail
#BM

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