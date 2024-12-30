İsrail'in Kemal Advan suçları: Hastaneyi ateşe verip sağlıkçıları yaktı

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'nin kuzeyinde korkunç insan hakları ihlalleri yaşandığını bildirdi. Euro-Med tarafından yayınlanan raporda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini 27 Aralık'ta tahliye etmesi ve yakması esnasındaki saldırıların Filistinli sivillere yönelik ciddi insan hakları ihlalleri barındırdığını belirtildi. Raporda, "İsrail'in suçları arasında kasten öldürme ve infazların yanı sıra sağlık personeli ve yerinden edilmiş kadınlara yönelik cinsel ve fiziksel saldırılar yer alıyor" denildi.

HER TÜRLÜ SUÇ VAR

Geçtiğimiz Cuma gecesi Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane konumundaki Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatan İsrail güçleri, hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu. Hastaneyi ateşe veren işgal güçleri, içerde bazı sağlık personelleri ile sivillerin yanmasına sebep oldu. Euro-Med'in raporunda, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırısı sırasında robotlar aracılığıyla bombalı saldırılar düzenlediği, bölgedeki evlere de zarar vererek sivilleri katlettiği ifade edildi. İsrail ordusunun, "yaralı ve beyaz bayrak taşıyan siviller dahil" katliamlar yaptığı vurgulanan açıklamada, alıkonulan Filistinli kadınların cinsel tacize varan muameleye maruz kaldığı aktarıldı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, en son İsrail tanklarına doğru giderken görüldü.

TANKLARA KOŞAN ÇOCUĞU VURDULAR

Euro-Med'in raporunda ifadelerine yer verilen görgü tanıkları, işgal güçlerinin psikolojik sorunları olan bir çocuğu, hastane çevresine konuşlanan tanklara doğru koştuğu sırada yaylım ateşine tutarak katlettiğini aktardı. Raporda adı açıklanmayan Filistinli görgü tanığı, "İsrail askerleri aralarında yaralıların olduğu bir gruptan toplanmalarını emretti. Yaralı 5 kişiden tankın önüne geçmelerini istedi. Aniden onları ateş ederek öldürdüler" şeklinde konuştu. Raporda ayrıca, olaydaki diğer Filistinlilerin başka bir bölgeye götürüldüğü, kıyafetlerini çıkarmaya zorlanan 300 kişinin açık havada soğuğa terk edildiği kaydedildi.

KADINLARIN ÖRTÜLERİNE EL UZATTILAR

Kemal Advan Hastanesi ve çevresinde yaşanan vahşeti anlatan Filistinli Gazeteci Muhammed Şerif, "İsrail askerleri hasta, yaralı, sivil ya da sağlık personeli ayırt etmeksizin alıkoyduğu tüm Filistinlilerin üstlerini aradı; darbetti. Bir yaralının ayağındaki plağı zorla çıkardılar" dedi. Hastaneden yaralı olarak tahliye edilen Filistinlilerden Muhammed Reyyan, "İsrail ordu güçleri, alıkonulan kadınları darp etti, tehditlerle başörtülerini çıkarmalarını istedi" diye konuştu. Gazze kentine nakledilen yaralı Filistinli Iz el-Esud da gözünden yaralanan eşinin Kemal Advan Hastanesi'nde çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğunu söylemek için İsrail askerlerini yanına gittiğini ve İsrail güçlerinin aynı şekilde eşinin tehdit ederek başörtüsünü çıkarmasını istediklerini kaydetti.

Güneydeki Vefa Hastanesi vuruldu

Gazze'nin kuzeyinde insanlık suçları işleyen İsrail ordusu, güneyde de sağlık binalarını hedef almaya devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA, işgal güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Zehra mahallesinde bulunan ve yaşlılara bakım hizmeti veren Vefa Hastanesi'ni de bombaladığını bildirdi. 1980 yılından beri hizmet veren hastane, Gazze'de yaşlılara barınma, rehabilitasyon ve bakım hizmeti sağlayan tek hastane konumundaydı.

Deyr el-Belah’ta çadırda kalan bir aylık Cuma el-Batran bebek, son günlerde donarak ölen Gazzeli bebeklerden biri oldu. (Fotoğraf: Ashraf Amra - AA )

Beş bebek donarak öldü

İsrail'in vahşi saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, son 1 haftada dondurucu soğuktan ölen bebek sayısı 5'e yükseldi. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir çadırda kalan bir aylık Cuma el-Batran isimli bebeğin şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği, bebeğin ikiz kardeşi Ali el-Batran'ın sağlık durumunun kötüye gittiği kaydedildi. Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 45 bin 514'e, yaralı sayısı 108 bin 189'a ulaştı.







