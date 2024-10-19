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İsrail'in saldırı hazırlığını Biden duyurdu: Vuracağı tarihi biliyorum

İsrail'in saldırı hazırlığını Biden duyurdu: Vuracağı tarihi biliyorum

00:0219/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
AA
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ABD Başkanı Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi.
ABD Başkanı Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağını anladığını belirtti ancak ayrıntı vermekten kaçındı. Bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna Biden, "Evet ve evet" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce yapılması planlanan ancak ABD'deki Milton Kasırgası nedeniyle ertelenen Almanya gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna Biden, "Evet ve evet." yanıtını verdi.
Biden, gazetecinin "Bize de söyleyebilir misiniz?" sorusunu ise "Hayır ve hayır." diye yanıtladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
Orta Doğu'daki barış konusunda İsrail ve İran arasındaki çatışmaları bir süreliğine durdurma fırsatı olduğunu savunan Biden,
"Bana göre bir fırsat var ve meslektaşlarım, İsrail ve İran ile muhtemelen bir süreliğine çatışmayı sona erdirecek şekilde başa çıkabileceğimiz konusunda hemfikir."
dedi

Biden, Lübnan'da ateşkes için çalışma olasılığının olduğuna da inandığını ancak bu tür çabaların Gazze'de daha zor olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.



#ABD Başkanı Joe Biden
#İran
#israil

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